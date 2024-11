Primacampania.it - “L’epatologia nel terzo millennio”, un corso di aggiornamento all’Archivio di Stato di Napoli

– Dalla programmazione sanitaria all’importanza dell’alimentazione, dagli effetti dell’alcol nei giovani alle terapie in essere. Le malattie epatiche rappresentano una sfida cruciale per la salute pubblica e possono essere prevenute attraverso interventi mirati fin dalla giovane età. Di questo e altro si parlerà durante ildinel”, dodicesima edizionedidiil 29 e 30 novembre. L’evento è promosso dall’Ospedale Evangelico Betania.La Campania paga storicamente un prezzo altissimo alle malattie del fegato: 1.800 decessi l’anno per cirrosi epatica e/o tumore al fegato, 1.200 nuovi casi di tumore al fegato nel solo 2021 e 73 milioni di euro spesi per la sola assistenza ospedaliera sono alcuni dei dati più significativi che riguardano la regione.