Lecce intervento chirurgico per Banda | tornerà in campo tra tre mesi

Leggi su Sportface.it

Tramite i propri canali ufficiali, ilha reso noto che Lameckè stato sottoposto addi riduzione e sintesi con viti della frattura del malleolo mediale sinistro. “L’è stato eseguito presso l’istituto Humanitas di Rozzano dal dottor Lorenzo Di Mento, direttore di Traumatologia, insieme al dottor Antonio Orgiani dell’Unità operativa di Chirurgia Protesica e mini-invasiva di anca e ginocchio, co-responsabile sanitario della società giallorossa” si legge. Per quanto riguarda i tempi di recupero, il ritorno all’attività agonistica per l’esterno sinistro zambiano é previsto in circa treperintra treSportFace.