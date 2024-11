Gaeta.it - La memoria di Diego Armando Maradona: riflessioni di Diego jr. a quattro anni dalla sua scomparsa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Amorte di, la figura dell’icona del calcio argentino continua a suscitare sentimenti intensi in tutto il mondo. Perjr., il 25 novembre rappresenta un momento fondamentale di introspezione e ricordo di un padre la cui eredità va oltre i successi sportivi. In un’intervista rilasciata all’Agenzia Giornalistica Italia,jr. ha condiviso i suoi pensieri più profondi su questo giorno significativo.Il legame personale conPerjr., il 25 novembre 2020 è stato un giorno di lutto personale, un evento che ha segnato la perdita di un padre amato. “Per gli altri, è stato il giorno in cui hanno perso. Io, invece, ho perso mio padre,” ha affermato, mettendo in evidenza come il suo legame con l’icona sia molto più intimo rispetto a quello che molti possono percepire.