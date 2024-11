.com - Jovanotti torna con il singolo Montecristo, in pre-order il nuovo album

conche anticipa il prossimodi inediti e accompagnato dal video ufficiale e dalla produzione di DardustLorenzoto.è il primo capitolo di una nuova avventura in radio e su tutte le piattaforme digitali, e anticipa l’in uscita il prossimo 31 gennaio. Il pezzo è il primo passo di un percorso che rompe le regole e ridefinisce gli orizzonti musicali di. Con, Lorenzo ci offre uno dei suoi testi più profondi e introspettivi e ci porta in territori inesplorati.È unLorenzo che emoziona con parole struggenti che sembrano annunciare un viaggio, avventuroso, con la voglia di scoprire e con la consapevolezza di quanto sia meravigliosore a viaggiare. “Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi”.