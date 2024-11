Amica.it - «Io mi chiamo Gwyneth Paltrow e…»: la star parla italiano da Jimmy Fallon

«Sonoe sono il fondatore di Goop». Con una pronuncia impeccabile,fa sfoggio delle sue abilità linguistiche: eccola mentre si esprime in perfettodurante l’ospitata danel suo show omonimo.GUARDA LE FOTOI look Anni 90 diche ci piacciono ancorae il suoperfettoL’attrice e guru del lifestyle, 52 anni, ha dimostrato la sua padronanza linguistica anche in francese e spagnolo. Proprio in Spagna, infatti, una giovanissimasi era recata come studentessa straniera durante gli anni del liceo. Dopo essersi innamorata del posto, si era ripromessa di imparare lo spagnolo e si era imposta di trasmettere le sue competenze anche ai figli.