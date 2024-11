Il Leicester licenzia Steve Cooper con i Foxes che lottano per la sopravvivenza della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-24 18:01:13 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ilhato con effetto immediato l’allenatore.Ihanno faticato al loro ritorno in, vincendo solo due delle prime 12 partite nella massima serie.Sabato sono stati battuti in casa dal Chelsea, lasciando la squadra dell’East Midlands a due punti dalla zona di scarto.Una dichiarazione diafferma: “IlCity Football Club si è separato da, che lascia la sua posizione di First Team Manager con effetto immediato.“Anche il vicedirettore Alan Tate e l’allenatore e analistaprima squadraRands hanno lasciato il club.“, Alan epartono con i nostri ringraziamenti per il loro contributo durante il loro tempo con il Club e con i nostri migliori auguri per il futuro.