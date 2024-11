Lanazione.it - Il Cubino sorprende la Larcianese. Paggetti rallenta la corsa dei viola

: Allegranti, Cocca, Gelli, Somigli C., Fabbrini, Gabbrielli (15’ st Pelhuri) Bussotti, Conti, Chiesi (15’ st Maresca), Marzoli,. A disp. Lutzu, Sammicheli, Aragoni, Leggiero, Malizia, Cantini, Tacchi. All. Bonciani.: Cirilli, Vallesi (43’ st Carrara), Antonelli, Romani (24’ st Sarti), Tafi, Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Salerno, Ndiaye (15’ st Biagioni), Capetta(35’ st Lovari), Tersigni. A disp.: Velani, Buoni, Seghi, Papa, Biagioni. All. Cerasa. Arbitro: Giusti di Livorno. Marcatore: 28’ st. Latorna dalla trasferta di Firenze contro ilcon una sconfitta assolutamente immeritata. Il risultato di parità avrebbe meglio rispecchiato l’andamento della gara. La partita è iniziata una ventina di minuti dopo l’orario stabilito, in quanto laha ritardato l’arrivo a causa del traffico causato dalla Firenze Marathon di scena in città.