Ilfattoquotidiano.it - I dati sui femminicidi raccontano di un popolo che non si evolve: c’è bisogno di farsi sentire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La risposta è arrivata e chi doveva sentirla, se vuole, l’ha sentita. In migliaia l’hanno cantata, gridata, manifestata. Tra striscioni colorati e nessun ferito a fine corsa. La risposta, un passo dopo l’altro, un piede accanto all’altro, è sfilata a suon di musica e poi si è alzata, in un acuto liberatorio: il patriarcato c’è, esiste e va debellato.Male endemico ma non figlio di questi soli tempi, è mutevole con loro. Perché a uccidere si continua, ma i mezzi e i metodi si modificano. Oggi ad anticipare il gesto violento e definitivo o lo sfregio permanente che vuol cancellare l’identità, c’è lo sguardo riprovatore, la battuta a mezza bocca che vuole svilire, il disappunto che vuole ridurre. Il patriarcato, che è vivo e vegeto, ha affinato le sue armi, prende la rincorsa, parte da lontano.