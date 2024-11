Ho perso un figlio Belve il dramma dell’attrice | Francesca Fagnani resta di ghiaccio

Leggi su Caffeinamagazine.it

In attesa di vedere la seconda puntata integrale di, in onda martedì 26 novembre su Rai 2, sono già uscite delle anticipazioni.ha intervistato un’attrice italiana molto amata che ha fatto un racconto scioccante sulla sua vita privata. Infatti, ha purtroppoune quello è stato il dolore più forte che abbia mai dovuto affrontare.Parlandone con la conduttrice di, l’attrice ha deciso di aprire il suo cuore davanti ae ha confessato quale è stata la sofferenza più grande. C’è stato anche un altro episodio terribile, ovvero quando ha dovuto dire addio anche a suo padre, ma certamente il pubblico si è commosso moltissimo nel momento in cui si è soffermata sulmai nato.Leggi anche: “Cosa dico a Ilary?”.: Flavia Vento e la notte con Totti, la frase gela anche, il racconto choc: “un bambino”L’attrice ospite aha risposto così alla domanda di, che le ha chiesto quale fosse stato il monento più doloroso della sua vita: “Il giorno in cui è morto il mio papà e quando houn bambino.