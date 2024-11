Secoloditalia.it - Gelateria Prossima Fermata – Milano

Via Melchiorre Gioia, 131 – 20125Tel. 333/3112637Sito Internet: www..company.siteTipologia:Prezzi: coni e coppette 2,80/6,70€, gelato 24€/kgChiusura: Domenica e LunedìOFFERTANella botte piccola c’è il vino buono, recita un adagio un po’ logoro ma sicuramente calzante per questo laboratorio artigianale che si affaccia sulla trafficata Via Melchiorre Gioia. Grande cura e attenzione nella selezione delle materie prime, gusti che ruotano in base alle stagioni, un’offerta non sterminata ma ricca abbastanza da soddisfare chi preferisce i classici e chi invece ricerca qualche creazione più originale: senza eccessive sperimentazioni, l’assaggio rivela sapori rotondi e nitidi, con ingredienti ben valorizzati, la giusta dose di dolcezza e consistenze che non deludono, avvolgenti e cremose senza risultare pesanti.