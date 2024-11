Formiche.net - Contro i droni ucraini Mosca punta sui lanciafiamme. Ecco come

Nel contesto della guerra in Ucraina, icontinuano a giocare un ruolo cruciale, trasformandosi in strumenti sia offensivi che difensivi grazie all’innovazione tecnologica. L’ultima novità arriva dalla Russia, le cui forze armate hanno sviluppato un drone Fpv (First-Person View) equipaggiato con un. In un filmato diffuso su Telegram, si vede un di un quadricottero dotato di un piccolo serbatoio di sostanza infiammabile, effettivamente capace di generare un effettocon un raggio d’azione che andrebbe dai due ai tre metri. Il compito di questo drone sputafuoco sarebbe quello di neutralizzare i cosiddetti “Dragon drones”: questi(impiegati tanto dalle forze di Kyiv che da quelle di) sono capaci di trasportare termite, una sostanza in grado di raggiungere temperature estremamente elevate, utilizzata per distruggere equipaggiamenti e posizioni nemiche.