Quotidiano.net - ConsumerLab, in Italia allarme sustainability washing

Leggi su Quotidiano.net

Impresene ancora molto indietro sul fronte della sostenibilità, e si diffonde sempre di più nel nostro Paese il fenomeno della "", una sostenibilità di facciata finalizzata ad ingannare i consumatori, mentre per unno su cinque la sostenibilità è una scusa per aumentare i prezzi. I dati arrivano da, centro studi specializzato in sostenibilità, che in collaborazione col Centro Studi Americani ha realizzato il rapporto "Index Future Respect", che sarà presentato il 27 novembre a Roma. "Il primo dato che emerge dalla ricerca è che in media solo l'11,7% delle imprese pubblica un bilancio di sostenibilità, 446 sulle 3.814 analizzate. Bilanci che secondo la ricerca spesso sono caratterizzati da una eccessiva autoreferenzialità e una comunicazione prolissa, ambigua e carente di numeri e misurazione d'impatti con una preoccupante escalation del fenomeno "", una sostenibilità di facciata dove le informazioni ai cittadini vengono rese in modo mascherato o confuso, se non addirittura falso, allo scopo di ingannare gli utenti.