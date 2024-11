Anteprima24.it - Comune, la giunta perde un altro pezzo: Nargi revoca un assessore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLadel sindaco Laura, a quattro mesi circa dall’insediamentoun, ma stavolta per volontà dello stesso sindaco, dopo le dimissioni di due assessori.Il “terzo” tecnico stavolta è statoto dallapare, “per il venir meno del rapporto di fiducia”. si tratta di Leandro Savio, delegato ai fondi europei, esperto di fondi del Pnrr per la Zona Economica Speciale di Napoli, con importanti esperienze professionali nell’ambito dei Settori Patrimonio, Servizi Forestali, Ragioneria, Bilancio e Personale per l’Azienda “Calabria Verde”, ente strumentale della Regione Calabria con 6.500 dipendenti. Una decisione, quella del sindaco di Avellino che fa da apripista al generale rimpasto inche, a questo punto, nella sua complessità potrebbe anche essere annunciato nel Consiglio comunale richiesto dalle opposizione e convocato per venerdì 6 dicembre (lunedì 9 seconda convocazione) proprio per parlare della crisi politico-ammnistrativa a Palazzo di città.