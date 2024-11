Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo slittino 2024-2025: programma, tappe, Europei, Mondiali

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza delladeldie l’attesa si fa davvero spasmodica. Siamo pronti per vivere la quarantottesima edizione del campionato che consegnerà la Sfera di Cristallo.Lesaranno 9 con i Campionati delche si disputeranno nel weekend del 06-08 febbraio a Whistler in Canada. Ladel, invece, scatterà nel corso del fine settimana in arrivo a Lillehammer (Norvegia) quindi, prima della sosta per le vacanze natalizie, vivremo ancora due. La seconda a Innsbruck (Austria) il 06-08 dicembre, quinti la terza il 13-15 dicembre a Oberhof (Germania).Nell’anno nuovo si ripartirà il 03-05 gennaio con la tappa lettone di Sigulda, quindi sarà la volta della quinta dell’11-12 gennaio ad Altenberg (Germania). Dopodiché sarà la volta di Winterberg (Germania) il 18-19 gennaio (varrà anche come Campionato Europeo), quindi il 25-26 gennaio andrà in scena la settima tappa con Oberhof 2.