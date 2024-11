Gaeta.it - Arrestato a Savona un giovane condannato a cinque anni per violenza sessuale di gruppo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un arresto importante è avvenuto a, dove undi ventiseiè stato catturato dalla polizia della squadra mobile per una condanna adi reclusione perdi. Questo reato, che ha suscitato sgomento nella comunità, risale al 2021. L’operazione di arresto si è svolta nel centro della città, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta ai crimini di questo tipo.Il contesto del reatoLadiè un crimine grave che compromette la vita delle vittime e ha conseguenze durature per la società. Nel caso in questione, il fatto risale a un episodio avvenuto nel 2021, quando il, insieme ad altri, ha commesso un atto violento ai ddi una donna. Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica dihanno portato rapidamente alla raccolta di prove e testimonianze, culminando in un procedimento penale che si è concluso con la condanna.