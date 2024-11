Gaeta.it - Allerta femminicidi nel Lazio: 13 vittime nel 2024, il grido di allerta di Francesco Rocca

Facebook WhatsAppTwitter Nel, la regionesi trova ad affrontare un drammatico fenomeno: 13in soli pochi mesi. Una cifra che sottolinea la gravità della situazione e il crescente problema della violenza di genere. Durante la cerimonia commemorativa per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, tenutasi presso le Corsie Sistine in Santo Spirito in Sassia, il presidente della Regione, ha evidenziato questa triste realtà. Le sue parole risuonano forti, richiamando l’attenzione su un evento che colpisce non solo le, ma l’intera società.L’impatto deisulla società lazialeIl termineo è utilizzato per descrivere l’omicidio di una donna a causa del suo genere. Questo fenomeno, purtroppo, non riguarda solo la Regione; è un problema che affligge l’Italia e il mondo intero.