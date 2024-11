Iltempo.it - Allarme in Rai: video vietato ai dirigenti. A rischio Giorgino e Ranucci

Leggi su Iltempo.it

Nell'ultimo consiglio di amministrazione della Rai, Antonio Marano, presidente facente funzione della tv pubblica, ha sollevato diverse questioni di rilievo, destando un certo rumore a Viale Mazzini. Già deputato della Lega e sottosegretario al ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel primo Governo presieduto da Silvio Berlusconi, ex direttore di Rai2 e vicedirettore generale della Rai, presidente di Rai Pubblicità dal 2016 al dicembre 2020, Marano, che al momento attuale è anche consulente della Fondazione Milano-Cortina, conosce a menadito l'azienda pubblica radiotelevisiva e le sue parole non possono che avere un peso significativo. E il consigliere di amministrazione in quota Carroccio ha riesumato una delibera del 2003 che impedisce a direttori e vicedirettori di testata e di genere la conduzione di programmi tv e che limita le loro possibilità di mandare avanti troppe attività parallele agli incarichi Rai.