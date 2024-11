Agi.it - A Siracusa si ruba il pane ai poveri

AGI - Due furti in 24 ore nella mensa deigestita dalla Caritas parrocchiale del Pantheon di. Una incursione che ha impedito di fornire il servizio nelle giornate di ieri e di oggi. "Purtroppo in questo momento non possiamo aprire la mensa alle persone - ha detto amareggiato il parroco, don Massimo Di Natale - e non possiamo così assicurare quel servizio verso il prossimo che forniamo ogni giorno, festivi compresi. È chiaro che la carità non verrà mai meno, nonostante sia necessario fermarsi per ripulire e sistemare i locali visti i danni che sono stati procurati". Ieri mattina intorno alle 8 qualcuno ha scavalcato il cancello, ha spaccato la porta e hato derrate alimentari, ma anche stoviglie e materiale per la pulizia che si trovavano nel magazzino. Stamane intorno alle 5 la seconda irruzione in meno di 24 ore, per portare via sempre derrate e altro materiale.