Travaglio Nove | Mandato di arresto per Netanyahu? Non serve la Corte per sapere che è un criminale di guerra È sotto gli occhi di tutti

“Ildiper? Non mi serviva lapenale internazionale perche è undi. E’glidi”. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato ildispiccato dalla Cpi contro il premier israeliano, l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo del braccio dell’ala militare di Hamas, Mohammed Deif (probabilmente morto a luglio per un raid dell’Idf, ndr) per crimini die crimini contro l’umanità. “È quello che hanno raccontato i nostri giornali per oltre un anno. – ha detto il direttore del Fatto Quotidiano – C’è da meravigliarsi che abbia impiegato così tanto tempo tra la richiesta e l’emissione dei mandati di cattura.