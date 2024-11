Calciomercato.it - Trattativa avanzata, ceduto un altro club in Serie A: ecco le cifre

Vicina un’altra cessione inA, campionato sempre più americano. Tutti gli aggiornamentiÈ unaA sempre più americana. Si avvicina la cessione del, lafra le parti sarebbe ormaie nelle sue fase decisive.Verona verso la cessione:, tutte ledel possibile affare per il cambio di proprietà (Foto LaPresse) – Calciomercato.itSecondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Verona sarebbe inper esseread un fondo americano con sede ad Austin, in Texas, “Presidio Investors“. Si tratta di un fondo che opera in vari settori, da finanza ed immobiliare ad entertainment, tecnologie e moda. Presidio Investors sarebbe ora seriamente interessato ad entrare anche nel mondo del calcio.L’affare potrebbe concretizzarsi dopo oltre un anno di trattative: si va verso l’intesa definitiva per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro.