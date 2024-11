Sport.quotidiano.net - Stroppa-bis allo Zini. Cremonese, ora rialzati

È tutto pronto per il ritorno in campo dellae di(nella foto), sulla panchina lombarda,, contro il Frosinone, a poco più di un mese di distanza dall’ultima volta insieme. Una clamorosa retromarcia della proprietà accolta con molta freddezza e scetticismo dall’ambiente grigiorosso che già a settembre aveva contestato duramente l’operato della squadra e della guida tecnica.Nonostante ciò, i vertici dirigenziali hanno deciso di fornire una seconda chance al tecnico ex Monza, puntando su quella passione – sottolineata anche nel comunicato di “separazione” – che l’ha sempre contraddistinto in carriera. Non solo trasporto e attaccamento alla maglia però, a suo favore ci sono numeri importanti. Dati che evidenziano come la decisione di dirsi addio non sia stata così ponderata, almeno guardando al percorso svolto daanche in altre piazze.