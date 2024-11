Thesocialpost.it - Strage di civili nel centro di Beirut, almeno 20 morti: Israele cercava i leader di Hezbollah

Continua a persistere una profonda spaccatura a livello internazionale riguardo ai mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità nel contesto del conflitto a Gaza. Da un lato, l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, ha risposto a Netanyahu affermando che “la decisione della Cpi non ha nulla a che vedere con l’antisemitismo né è di natura politica”. Borrell ha ricordato agli Stati membri dell’Unione europea che, qualunque sia la loro posizione, la decisione rimane “vincolante”. D’altra parte, negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha sottolineato che “la Cpi non possiede giurisdizione in questo ambito e la Casa Bianca respinge categoricamente la sua decisione”, ha detto un portavoce dell’amministrazione, come riportato dal Times of Israel.