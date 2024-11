Oasport.it - Sinner ha vinto almeno un set in tutte le partite del 2024! Un solo tennista ci era riuscito nell’era Open…

Jannikhaun set inlegiocate nel corso del: tra 79 incontri ufficiali e 5 di esibizione (due al Kooyong Classic e tre al Six Kings Slam), l’azzurro è semprea portare a casaun parziale. Si tratta di un ruolino di marcia semplicemente impressionante e che ha permesso all’azzurro di diventare il secondo uomoOpen capace di conseguire un risultato di questa enorme caratura: in precedenza c’erasoltanto lo svizzero Roger Federer nel 2005.Il fenomeno elvetico terminò con un record di 81 vittorie e 4 sconfitte contro Safin nella semifinale degli Australian Open, contro Gasquet nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, contro Nadal nella semifinale del Roland Garros, contro Nalbandian in quelle che ora sono le ATP Finals.