Movieplayer.it - Rosario Dawson: “Trump vuole deportare le persone? Se accadesse, gli Stati Uniti ne sarebbero devastati”

L'attrice di Ashoka è tra gli ospiti del Torino Film Festival che le ha conferito la Stella della Mole e dove ha accompagnato la proiezione di Kids, il film di Larry Clark che l'ha vista esordire nel 1995. Essere una star di Hollywood con contratti da milioni di dollari può portare alcuni attori o registi a mantenere un profilo basso, a non volersi esporre politicamente per evitare di scontentare parte del pubblico, degli Studios o dei partner commerciali. Ma c'è anche chi la visibilità e la voce acquisita grazie alla popolarità la mette al servizio degli altri. È il caso diche parallelamente a film e serie tv ha dedicato la sua vita a cause umanitarie e sociali. L'attrice, recentemente inserita da Time nella lista delle 100più influenti sul tema ambientale, è una delle .