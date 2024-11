Ilfattoquotidiano.it - “Non sapete chi sono io, a casa mia faccio quello che voglio”: Chiara Doria di Forum indagata per stalking

Avvocata di professione, toga addosso nel ruolo di uditrice giudiziaria, partecipa alla storica trasmissione di Mediaset,. Su Instagram, dove conta quasi 190.000 follower, pubblica i video dei suoi interventi in televisione. Adesso, però,è finita in tribunale dalla parte degli imputati. A denunciare lei e il marito imprenditore Gabriele Durante con l’accusa distati vicini dia Nardò, in provincia di Lecce. In particolare la famiglia dell’assessora Sara D’Ostuni, che da due anni sarebbe vittima di molestie e dispetti da parte della coppia. Tra questi, musica ad alto volume anche durante le ore pomeridiane, lancio di oggetti come mollette, cartacce e altra immondizia nel giardino e secchiate d’acqua dal piano superiore, con il solo scopo di disturbare e bagnare la zona sottostante.