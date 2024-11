Lanazione.it - Natale a Viareggio, in Passeggiata e in centro shopping più luminoso

Leggi su Lanazione.it

, 24 novembre 2024 –brilla per le feste di: una cascata di luci illumina da ieri le strade della città. Acceso anche l’albero di 20 metri in piazza Mazzini. Due le novità di quest’anno: l’illuminazione di via Mazzini e la maxi stella cometa sul Belvedere Puccini. Un allestimento voluto e finanziato dal Comune, in collaborazione con Farmacity iCare e Beautyè, per un investimento di 180mila euro. “Abbiamo deciso di investire nelle luci natalizie per rendere queste feste magiche e avvolgere la città in un’atmosfera. Il tutto – ha detto l’assessore alle attività produttive Alessandro Meciani con la massima attenzione all’ambiente: utilizzate solo lampade a led a basso consumo e orologi astronomici di ultima generazione per lo spegnimento nelle ore diurne”. “Quest’anno, per la prima volta, iCare partecipa all’illuminazione natalizia della città – dichiara Moreno Pagnini, presidente iCare -.