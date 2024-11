Lopinionista.it - Lisa, il 28 febbraio 2025 uscirà il suo album di debutto solista “Alter ego”

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –il 28ego”, l’didella celebre cantautrice, ballerina e icona di stile da miliardi di stream(LaManobal). L’è già disponibile in pre-order sullo store di Sony Music Italia nelle versioni CD e Vinile Standard, CD Roxi Version, CD Vixi Version, CD Speedi Version, CD Kiki Version e CD Sunni Version, e sul d2c dell’artista. La settimana scorsaha iniziato a condividere piccoli spoiler dell’sui suoi profili social, mentre era impegnata in Asia in un tour di 5 fanmeeting andati sold out. Nel video ufficiale dell’annuncio,imita 5 personaggi, che rappresentano ciascuno una personalità diversa e sono visivamente riconducibili alle cinque punte di una stella, simbolo di questa campagna.L’annuncio della data di uscita del suoarriva dopo un anno ricco di musica e performance memorabili.