361magazine.com - La Volta Buona, ospiti da lunedì 25 a venerdì 29 novembre

Leggi su 361magazine.com

Da25 a29va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento settimanale con LaDa25 a29va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento settimanale con La, il programma in onda tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00, condotto da Caterina Balivo.La settimana si apre,25, con un focus sulla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, insieme a Gino Cecchettin e, a seguire, Giulia Minoli, presidente dell’associazione Una Nessuna e Centomila. Imperdibile, poi, il commento a Ballando con le stelle, insieme ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con il parterre composto da Rossella Erra, Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira, Rosanna Lambertucci, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Inoltre, ci saranno anche Stella Alviti, protagonista su Rai Play con Nudes 2, e Amii Stewart.