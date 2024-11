Zonawrestling.net - Il Terzo Incomodo

Parto da questo presupposto: dopo aver letto per mesi Bischoff che spara letteralmente letame sugli show AEW e sul loro Booking, aver visto questo Video mi ha fatto capire che semplicemente, Bischoff spara letame come un pescatore lancia l’amo per prendere pesci.E all’amo di Bischoff ha abboccato Court Bauer e la MLW.Così uno dei più conosciuti (e discussi) Booker e Producer del business, sbarca per la prima volta in MLW e avrà le chiavi del comando a MLW One Shot a Dicembre a New York City.Nel frattempo, Eric ha già iniziato a fare le prime mosse e probabilmente farsi i primi nemici, sancendo alcuni Match dello Show: forse farsi nemici Duran da una parte e CONTRA dall’altra potrebbe non essere una scelta saggia.L’Impero del MaleIntanto la situazione in Major League Wrestling è decisamente ad alta tensione: il CONTRA, con a capo Minoru Suzuki e Madd Krugger, è tornato ad essere una macchina da guerra letale e imprevedibile: i Titoli di Coppia e Femminile sono nello loro mani, ma è palese che l’obbiettivo principale è il World Heavyweight Title di Kojima, ancora saldamente nelle mani del veterano giapponeseLa Duarchia che guida attualmente il CONTRA sembra renderla solida e mortale per chi si scontra sulla sua strada, e al momento nemmeno le mosse di Duran o di Saint Laurent sembrano impensierire la Stable.