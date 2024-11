Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Las Vegas 2024: orario gara, streaming, programma Sky, differita TV8

Leggi su Oasport.it

, domenica 24 novembre, andrà in scena il GP di Las, terzultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino dello Stato del Nevada, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto che lasi terrà in sessione notturna e le temperature basse saranno chiaramente un fattore.LA DIRETTA LIVE DEL GP DI LASDI F1 DALLE 7.00Il via è previsto alle ore 22.00 locali di sabato 23 novembre e i piloti dovranno essere abili a gestire al meglio le gomme per non avere problemi di graining. Nel corso delle qualifiche e anche delle prove libere si è vista una grande Mercedes, capace di conquistare la pole-position con il britannico George Russell. Alle sue spalle si sono classificati la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e la sorprendente Alpine del francese Pierre Gasly.