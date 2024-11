Terzotemponapoli.com - Del Genio: ”Mi aspetto una Roma prudente, Napoli sempre concentrato al 100% per vincere il match”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso di ‘Sunday Sport’ su Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista Paolo Delche ha parlato del. Queste le sue parole:Del: Tutte le partite sono difficili“Tutte le partite sono difficili, indipendentemente dall’arrivo di Ranieri ilva affrontare una squadra che vuole tirarsi fuori da questa situazione che non corrisponde al suo valore. Queste squadre che hanno fatto pochi punti rispetto a quello che valgono sonopericolose. Poi per la legge dei grandi numeri, indipendentemente dal cambio di panchina, lanon è che finirà la stagione con un punto di media a partita, è impensabile. Las quadra da affrontare con il massimo dell’attenzioneQuindi è una squadra da affrontare con il massimo dell’attenzione, come lo sono anche le gare contro le squadre che occupano gli ultimi tre posti in classifica.