Coperte di tutti i colori nel nome delle donne

Un tappeto diin piazza. Ieri e oggi in piazza Castello ‘Viva Vittoria’. "Un evento corale – dice Annalisa Felletti, consigliera di parità della Provincia – per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le". Piazza Castello è diventato un tappeto multicolore, con 12.800 quadrati realizzati a maglia in mesi di lavoro, come spiegato da Alida Nepa (Cohousing Solidaria). Quadrati provenienti da 45 Comuni, in azione nella nostra provincia circoli di maglia, case di riposo, di 34 scuole. Una rete da pesca di Goro è stata appesa nel cortile del Castello. "La rete – sottolinea Stefania Guglielmi, presidente Udi Ferrara – è il simboloiniziative del 25 novembre". Altri eventi. Domani, alle 17,30, la Galleria Atelier LoR, via Zandonai 56, proporrà un incontro di letture. Nella Sala Estense ’Voce e azione: impegno contro la violenza alle’ domani, dalle 15 alle 19, l’iniziativa dell’Usl.