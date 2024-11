Che ti rode il c***? Grande Fratello Shaila aspetta il termine della puntata e lancia la bomba a Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell’ultimadelè andato in onda l’atteso faccia a faccia traMartinez e Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini ha voluto fare le cose ine ha deciso di portare i due concorrenti in studio. Né uno né l’altro siva questa mossa da parte del presentatore. Nonostante ciò, non si sono tirati indietro e hanno iniziato una sorta di chiarimento, anche se poi entrambi sono rimasti sulle loro posizioni.Lorenzo ha insinuato cheavesse espresso giudizi sulla sua persona di nascosto, “sotto le coperte”.ha negato tutto, spiegando che, a differenza del modello milanese, lui non parla mai degli altri alle spalle, tantomeno sotto le coperte. Per, la causa all’origine dell’inimicizia con il suo rivale è solo una:Gatta. La prova che tra i due resta ancora una spaccatura profonda lo dimostra il fatto che, poco dopo, al momento delle nomination, i due si sono nominati a vicenda, praticamente con le stesse motivazioni.