C’è anche la Lazio nel gruppone nei piani alti | Bologna in 10 dal 35? battuto 3-0 in un Olimpico fortino

Cinque squadre in un punto. C’èlanel sovraffollamento deidella classifica di Serie A: la squadra biancoceleste batte 3-0 ilall’, sfruttando l’inferiorità numerica dei rossoblù dal 35? per un rosso di Pobega. Tante conferme per Baroni: la sua è la formazione con il miglior rendimento casalingo (19 punti tra le mura amiche), quella che più si è migliorata rispetto alla scorsa stagione (11 punti) e quella che va più volte a segno con i calciatori subentrati (9 reti dalla panchina).La prima mezz’ora di gioco è equilibrata, ma la svolta del match è dietro l’angolo. Al 35? Pobega, già ammonito, entra in scivolata su Guendouzi nell’area biancoceleste nel tentativo di anticiparlo, ma trova solo la gamba: l’arbitro Rapuano estrae il secondo giallo e cambia la partita.