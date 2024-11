Agi.it - Bluesky e quella celeste nostalgia di Twitter

AGI - C'è un'aria pulita in. Esattamente comeche si respirava agli albori di, pensato e creato da Jack Dorsey, e che poi si è deteriorata, diventando quasi irrespirabile, dopo l'avvento di Elon Musk e la trasformazione in X. Per parafrasare un po' una famosa canzone di Riccardo Cocciante, noi transfrontalieri dei social, abituati a spostarci da una piattaforma all'altra, stiamo vivendo una "", ricordando uccellini, pensieri espressi in 140 caratteri e conversazioni (quasi) civili. Ed è unache ci fa bene, almeno fino a quando il social alternativo a X riuscirà a difendersi dai troll, dallo spam, dal porno e dai leoni da tastiera. Il rischio, però, è quello di riversare troppe aspettative in questo passaggio dall'uccellino alla farfalla, il simbolo di, illudendoci di tornare a un mondo che fu, di cui ricordiamo spesso il profumo delle rose ma non le spine.