Arrestato a Roma, imprenditore messicano chiede estradizione per difendersi da gravi accuse

Oscar Manuel Herrejón Caballero, noto uomo d'affari, è attualmente coinvolto in un caso giudiziario di rilevanza internazionale.lo scorso giugno, Herrejón è accusato di presunta violenza sessuale plurima ai danni di dipendenti di una banca messicana, oltre a dover fronteggiare un ulteriore mandato d'arresto per frodi processuali. Ritenendosi innocente, Herrejón ha dichiarato di voler essere estradato in Messico per dimostrare la sua non colpevolezza riguardo a queste.Il contesto dell'arresto e leL'arresto di Herrejón è avvenuto a seguito di un mandato internazionale emesso dall'Interpol. L'uomo, di 64 anni, è stato trovato in un B&B di piazza di Spagna, dove si era rifugiato con una giovane messicana. Dopo un primo tentativo da parte dei familiari di negare la sua presenza, le forze di polizia sono riuscite a risalire alla sua posizione e, il 13 giugno 2023, hanno proceduto al suo arresto.