Alex Martin chi è la figlia di Whoopi Goldberg

All’anagrafeandreaè nata a New York, nel Queens, il 9 maggio 1973, sotto il segno del Toro, dae dal primo marito dell’attrice, Alvin, il loro matrimonio è finito nel 1979. Prima di dedicarsi anche alla carriera di produttrice ha esordito come attrice negli anni Novanta.oltre ad aver recitato in diversi film per il cinema – si occupa anche di tv e produzioni televisive. A partire dagli anni Novanta, l’abbiamo vista affiancare la madre in Sister Act 2 – Più svitata che mai (Sister Act 2: Back in the Habit) per la regia di Bill Due e – successivamente – prendere parte a I Cavalieri Delta (Quest of the Delta Knights), American Intellectuals e Strange as Angels, rispettivamente diretti da James Dodson, Paige Taylor e Francisco Roel. In televisione l’attrice ha preso parte al film del 2001 “Chiamatemi Babbo Natale” (Call me Claus) di Peter Werner.