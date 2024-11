Ilgiorno.it - Adrenalina sotto zero. Storie di esplorazione con le stelle dello snow

Leggi su Ilgiorno.it

ed emozioni, ma anche le testimonianze dirette dei protagonisti di un film ad alta quota, presenti in sala, per andare alla scoperta dell’Antartide e della passione di una vita per l’avventura. Un’occasione unica per incontrare faccia a faccia un grande specialista internazionaleboard, il 7 volte campione del mondo Xavier De Le Rue (nella foto), che insieme alla figlia Mila, atleta pure lei, chiacchiererà col pubblico. È la serata, dedicata agli appassionati di grandidi, organizzata per martedì alle 20.15 nel nuovo PalazzoSport targato Df Sport Specialist di Lissone: negli storici spazi affacciati sulla Valassina, già Palazzo del Mobile-Centofirme e ora diventati la nuova casa dei marchi dell’imprenditore brianzolo Sergio Longoni, verrà presentato il film “Of a lifetime“ di Jerome Tanon, che racconta lo straordinario viaggio in Antartide di Xavier De Le Rue e della sua famiglia di atleti.