Addio a Filippo Panseca autore del Garofano dei socialisti

L’artista e anima socialista, se ne è andato a 84 anni, a causa un infarto fulminante che lo ha colpito nella notte. Inutile gli sforzi dei sanitari dell’ospedale Nagar di Pantelleria. A riportare la notizia è il sito d’informazione Pantelleria Internet.si era già preparato per la sua morte, costruendo un mausoleo in Contrada Mursia, vicino alle tombe dei Sesi. Era arrivato nell’isola di Pantelleria nel 1976, insieme a Margherita Boniver. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Chi eraConsiderato uno dei due padri della computer art. Fondò in Italia la prima cattedra di Computer Art presso l’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1991. Molti lo ricordano per le sue opere biodegradabili, che svanivano nel giro di una stagione profumando l’aria.