Ilfogliettone.it - Un miracolo sfiorato: un giovane indiano risorge dalle ceneri

Leggi su Ilfogliettone.it

In una vicenda che ha dell'incredibile, undi 25 anni è “risorto”della morte, letteralmente. Rohitash Kumar, affetto da disabilità uditive e del linguaggio, è stato al centro di un tragico errore medico che avrebbe potuto costargli la vita. Tutto ha avuto inizio con un attacco epilettico che ha costretto Kumar a ricorrere alle cure dell’ospedale di Jhunjhunu.Qui, con grande sconcerto della famiglia e degli amici, un medico lo ha dichiarato morto all’arrivo. Le procedure per la cremazione sono state avviate, ma un destino beffardo ha voluto che ilsi risvegliasse proprio mentre veniva preparato per l’ultimo viaggio. “Poco prima della cremazione, il corpo ha cominciato a muoversi”, ha dichiarato il primario dell’ospedale, il dottor Singh. “Era vivo e respirava”.