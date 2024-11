Linkiesta.it - Sulla politica estera, la destra italiana procede in ordine sparso

Nel vortice di una crisi internazionale senza precedenti (ieri Vladimir Putin ha ulteriormente alzato il livello della minaccia) non c’è niente da fare,la maggioranza di governo parla sempre lingue diverse, non c’è amalgama tra le astuzie dialettiche di Giorgia Meloni, l’orbanismo di Matteo Salvini, il pescinbarilismo di Antonio Tajani: è tutto un distinguo, un vedremo-il-da-farsi, un rimettersi ad altri consessi internazionali. È sempre così. Sostanzialmente una linea di, se c’è, è molto sbiadita, come una vecchia fotografia venuta male.Non siamo a Babele ma le cacofonie sono all’del giorno. Così di fronte al nuovo attacco dei terroristi di Hezbollah alla base di Unifil nel sud del Libano (quattro militari italiani feriti per fortuna in modo lieve) «sdegno e condanna», come si diceva una volta, ma poi, boh: che cosa s’intende concretamente fare per evitare nuovi attacchi?Al di là dell’ovvio riserbo che circonda queste cose, non è chiara la linea del ministro della Difesa Guido Crosetto.