Nuova vita per la Vandelli. Segnaletica e pannelli per valorizzare l’antica via

La Via, antico percorso che collega Modena a Massa tra paesaggi mozzafiato e borghi intrisi di storia, è oggi al centro di un ambizioso progetto di valorizzazione. "Abbiamo presentato nel 2023 il progetto per laescursionistica e turistico-culturale sul cammino – spiega il presidente dell’associazione Via, Giulio Ferrari –. Nel 2022, grazie al censimento ‘I luoghi del cuore’ promosso dal Fai e al supporto straordinario di cittadini, delle sezioni del Cai e delle delegazioni locali, abbiamo raccolto oltre 26mila voti, permettendo alla Viadi essere riconosciuta come ’luogo del cuore’. Questo ha dato il via ai lavori iniziati lo scorso febbraio e ci ha portati oggi a metà del percorso". Il progetto, promosso e coordinato dall’associazione Viain collaborazione con le delegazioni Fai di Modena e Lucca, e con il Cai del territorio, come spiegato da Federica Armiraglio, responsabile per il Fai della campagna ’I Luoghi del cuore’, ha beneficiato di un investimento complessivo di 23.