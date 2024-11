Lettera43.it - Montecristo di Jovanotti e il mio Edmond Dantès: il racconto della settimana

Leggi su Lettera43.it

È venerdì mattina e cammino per le stradecittà gelata dal freddo con le mie mega cuffie da deejay e gli occhiali da sole, stretto in una giacca a vento costosa. Sto ascoltando a tutto volume, il nuovo singolo diprodotto da Dardust, che segna il ritorno alla musica attiva di Lorenzo dopo il famoso incidente in bici che lo ha tenuto in ballo oltre un anno e mezzo tra operazioni e una lunghissima convalescenza. A quanto pare, nella sua testa, questo l’ha accomunato a, protagonista del libro di Alexandre Dumas Il Conte di, uno che perde tutto ed è costretto, per salvarsi, a intraprendere un lungo percorso di rinascita, e soprattutto di vendetta. Mia nonna ogni volta che vedeva Andrea Giordana in tv – credo che la trasmissione fosse W le donne – mi parlava dello sceneggiato Rai in bianco e nero tratto proprio dal romanzo di Dumas con lui protagonista.