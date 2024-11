Calciomercato.it - Milan-Juventus, è subito bufera arbitrale: “Ha l’immunità”

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo tra rossoneri e bianconeri: arrivano nuove polemichePrimo tempo piuttosto equilibrato a San Siro, che ha vistosostanzialmente ‘annullarsi’ in un primo tempo avaro di grandi emozioni. Sebbene i bianconeri si siano fatti apprezzare maggiormente per un giro palla più fluido nella propria metà campo, la compagine di Thiago Motta non è riuscita a scardinare la retroguardia di Fonseca. Di contro, i rossoneri quando hanno potuto hanno provato ad ‘accendere’ le corsie esterne con un Leao particolarmente ispirato., è: “Ha” (LaPresse) – Calciomercato.itFino a questo momento, semmai, a far storcere il naso a non pochi tifosi rossoneri è stata la gestione dei cartellini da parte di Daniele Chiffi.