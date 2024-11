Gaeta.it - Magia del Natale e Capodanno a Rosewood Castiglion del Bosco: Scopri le Tradizioni in Val d’Orcia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 28 novembre al 7 gennaio 2025,delinvita a vivere unda sogno nel cuore della Val. Immerso in un’atmosfera incantevole, il resort offre una varietà di esperienze festive in ville private e suite, promettendo momenti di convivialità e tradizione.Ville da sogno nel cuore della ToscanaIldelesibisce undici residenze uniche, ognuna caratterizzata da un design d’interni curato nei minimi dettagli. I visitatori possono scegliere tra ville con camere da 3 a 6, tutte dotate di accoglienti salotti con camino. Questi spazi sono ideali per trascorrere tempo insieme a familiari e amici, magari gustando un pasto preparato nella cucina progettata dal designer Riccardo Barthel, vero centro vitale della villa.