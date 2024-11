Formiche.net - L’Intelligenza artificiale è la fine della scarsità? La riflessione del prof. Masera

Elon Musk – grande operatore ed esperto di AI – (2024) ha recentemente sostenuto che, con elevata probabilità, gli avanzamenti nella AI rappresenteranno una vera rivoluzione per le attività umane, con particolare riferimento a tutte le questioni qui esaminate: le persone non avranno più bisogno di lavorare.La ricerca di lavoro dipenderebbe da scelte e da motivazioni di soddisfazione personale. I governi sarebbero chiamati a gestire un nuovo mondo di redditi elevati e garantiti. L’economia – come scienza– non avrebbe più ragion d’essere. La Terra diventerebbe un giardino dell’Eden, senza frutti proibiti.Secondo Musk, gli AI-Robot forniranno quasi tutti i prodotti e i servizi che qualsiasi persona possa desiderare, utilizzando la loro capacità di lavorare in linee di produzione automatizzate e autogestite.