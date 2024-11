Lapresse.it - Libano, raid israeliano su Tiro: almeno un morto

Proseguono i bombardamenti israeliani nel sud dele sulla periferia di Beirut.una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in seguito a un attacco di droni sulla spiaggia di.Un giornalista dell’Associated Press sulla scena ha visto il drone mentre esplodeva, facendo cadere a terra due persone. Secondo la Lebanese National News Agency (NNA), le due vittime erano pescatori che uscivano in mare. L’attacco è avvenuto ad alcuni metri di distanza da dove hanno sede molti media internazionali.La città diè stata sottoposta a pesanti bombardamenti con l’esercitoche ha condotto molteplici attacchi aerei dopo una serie di avvertimenti, sostenendo che gli obiettivi appartenevano all’unità “Aziz” di Hezbollah, accusandola di aver sparato proiettili in Israele.