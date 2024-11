Gaeta.it - Lazio, Mario Gila parla della sfida contro il Bologna: “Partita difficile, serve concentrazione”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara ad affrontare ilin una gara che si preannuncia come una vera e propria prova del fuoco. Dopo una pausa, la squadra di Baroni dovrà dimostrare grinta e determinazione per conquistare i tre punti., difensore biancoceleste, ha condiviso le sue riflessioni sullae sul suo legame con la squadra laziale.LailIl difensore spagnolo ha evidenziato le insidie che le partite dopo una pausa possono comportare. “Quellailsarà una. Le gare dopo la sosta sono sempre insidiose, dovremo essere concentrati sulla,” ha detto. Secondo lui, la qualità delnon deve essere sottovalutata. I rossoblù, pur avendo avuto un rendimento altalenante in questa stagione, continuano a mantenere un’identità di gioco che può mettere in difficoltà anche le squadre più forti.