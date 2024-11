Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group adesso vuole il bis

La SabRubicone in Volley va a caccia del primo trionfo esterno nel torneo di volley maschile di serie B. I gialloblù di coach Mascetti dopo la vittoria (3-0) contro Riccione nell’ultimo turno, oggi, alle 18, saranno ospiti della Volley Game T-Tradedi Falconara Marittima. "La vittoria di sabato ci ha fatto bene – afferma Mascetti alla vigilia della trasferta –, la squadra è in salute, lavora e si impegna. In palestra non posso pretendere di più perché i ragazzi stanno davvero facendo tanto e credono molto nelle loro capacità. Hanno voglia di migliorare e credo che tutto il nostro percorso sarà in riferimento anche a questo: più noi come squadra miglioreremo sia tecnicamente che tatticamente, più soddisfazioni ci toglieremo". La vittoria di sabato scorso ha però lasciato qualche scoria fisica: Mazzotti è stato tenuto a riposo in settimana a causa di un fastidio al ginocchio e andrà valutato per la trasferta di Falconara.