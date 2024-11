Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite per i monopattini: "Pronti a trasferirli all’estero"

Pit stop per. Il nuovo codice della strada che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini conta di veder entrare in vigore entro Natale prevede radicali modifiche nell’utilizzo del mezzo che potrebbero causare una forte riduzione nel suo utilizzo, in particolare in relazione a quelli a noleggio. Ogni veicolo dovrà infatti essere dotato di assicurazione e targa e chi lo condurrà dovrà indossare il casco. Gli ultimi giorni di ‘liberi tutti’ sono anche l’occasione per provare a ipotizzare scenari futuri riguardo all’evoluzione della micro mobilità sostenibile. "Non siamo preoccupati – riflette Alessandro Felici, amministratore delegato di Ridemovi, la società che gestisce il servizio die biciclette elettriche a noleggio a Cesena – Abbiamo seguito direttamente l’evoluzione dell’iter legislativo, partecipando anche ad audizioni in Senato e le nuove disposizioni non arrivano certamente come un fulmine a ciel sereno.